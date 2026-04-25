Vicente Pizarro fue titular en el triunfo que ratificó el pase de Rosario Central a play-offs

El Apertura argentino continuó este viernes con el desarrollo de, en la práctica, su penúltima jornada de fase regular y el chileno Vicente Pizarro celebró junto a Rosario Central su clasificación matemática a octavos de final.

El seleccionado chileno jugó todo el partido en el triunfo por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Enzo Copetti (6') y Julián Fernández (55') para los "canallas", y el descuento de Mauro Valiente para los locales (60').

Gracias a este resultado, Rosario Central llegó a 27 puntos. Con una fecha pendiente aún por jugarse, se hizo imposible que el equipo baje de los ocho primeros del Grupo B.

Justamente octavo se ubicó Racing Club, que dejó a Damián Pizarro en la banca de un empate 1-1 ante Barracas Central que complicó seriamente sus opciones.

La "Academia" llegó a los 20 puntos, mismo balance de Gimnasia y Esgrima que aún debe jugar su partido de esta fecha; al igual que Tigre, otro perseguidor cercano con 19 unidades.

También se enredó de sobremanera el Independiente de Maximiliano Gutiérrez, Lautaro Millán y Luciano Cabral, que perdió 2-0 con el colista Deportivo Riestra.

Mariano Bracamonte (13') y Pedro Ramírez (80') amargaron al equipo de un Gustavo Quinteros que mantuvo a Gutiérrez en cancha todo el partido, hizo ingresar a Millán en los 66' y dejó sin acción a Cabral.

Independiente quedó séptimo del Grupo A con 21 puntos, a merced de Unión de Santa Fe (19). Instituto de Córdoba, de Nicolás Guerra, también puede meterse en la pelea, pues todavía no juega y está con 17.