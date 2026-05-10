Rosario Central de Pizarro eliminó de play-offs a un Independiente con Maxi Gutiérrez y Millán

El volante chileno Vicente Pizarro festejó junto a Rosario Central el avance en los play-offs del Torneo Apertura argentino, luego de vencer por 3-1 a Independiente de Avellaneda, que también contó con presencia nacional.

Pizarro fue titular en los "canallas", lo mismo que Maximiliano Gutiérrez en unos "diablos" que empezaron ganando con anotación de Gabriel Avalos a los 36'.

El conjunto local logró empatar justo antes del descanso, gracias a un golazo de Angel Di María en los 45+2'.

Millán entró a los 76' en Independiente y un amonestado "Vicho" Pizarro salió reemplazado a los 82' en Rosario Central, que dos minutos después aumentó mediante la conquista de Giovanni Cantizano.

Las acciones se liquidaron con la tercera cifra rosarina, obra de Elías Veron a los 90+2'.

De esta manera, Rosario Central se instaló en cuartos de final y espera por el vencedor entre Estudiantes de La Plata y Racing Club, que tiene entre su plantel a Damián Pizarro.

Respecto a Independiente, el DT Gustavo Quinteros sumó nuevas críticas por su campaña y el volante chileno Luciano Cabral alcanzó su sexto partido sin sumar minutos, quedándose en la banca de suplentes.