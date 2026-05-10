Fiscalía alista nueva etapa del plan ECOH, centrada en los delincuentes juveniles

En un contexto de creciente debate sobre la seguridad pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció este domingo la implementación de una segunda etapa del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), esta vez enfocado en delitos cometidos por menores de edad.

Según detalló el jefe del Ministerio Público, el objetivo es monitorear de manera constante a los adolescentes que ostentan una alta recurrencia delictual.

"La experiencia comparada ha demostrado que estos muchachos necesitan seguimiento: que las medidas que se les imponen se cumplan. Necesitan control y fiscalización -tanto policial como de toda la autoridad- para asegurar que cumplan las medidas que se les han impuesto y volver a retenerlos en el sistema escolar. (La idea es) que se sientan observados, que se sientan fiscalizados", y asegurar que, dentro del sistema judicial, "no nos desentendamos de estos adolescentes", explicó Valencia entrevistado en "Estado Nacional" de TVN.

El perseciutor resaltó también la importancia de una visión de largo plazo en las políticas de seguridad, que "tienen que ser transversales y trascender a un gobierno en particular: tiene que haber continuidad en los proyectos que son exitosos".

No obstante, "instituciones como la nuestra deben ser capaces de ir adecuando los procesos de trabajo, los estilos de cooperación y los estilos de cada nueva administración".

Ángel Valencia confirmó la implementación de un programa para fiscalizar delitos cometidos por adolescentes. (FOTO: ATON)

En esta línea, contó que ha tenido "reuniones muy interesantes con el ministro de Justicia (Fernando Rabat)", a quien le transmitió "disposición para seguir cooperando con la reforma al sistema penitenciario".

Respecto a Trinidad Steinert, titular de la cartera de Seguridad Pública, dijo haber "tenido menos posibilidades de trabajar", pero lo atribuyó a una cuestión de "agendas".