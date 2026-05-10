FC Barcelona ganó a Real Madrid y celebró por primera vez un título ante el eterno rival

FC Barcelona conquistó este domingo su vigésimo noveno título de Liga tras doblegar en el Camp Nou a Real Madrid por 2-0 en un clásico que el equipo azulgrana encarriló en el primer tiempo con los goles de Marcus Rashford, de falta directa, y Ferran Torres.

En el segundo tiempo, el resultado ya no se movió y el conjunto catalán, que reeditó el título conseguido el curso pasado, celebró por primera vez en su historia en un duelo contra el eterno rival.

El conjunto culé no dio espacio a la incertidumbre y desde el arranque impuso condiciones. Apenas a los 9 minutos, Marcus Rashford abrió la cuenta con un espectacular tiro libre que se coló en el ángulo de Thibaut Courtois.

Poco después, a los 19', una brillante combinación colectiva que inició Fermín y conectó Dani Olmo culminó en el segundo tanto, obra de Ferran Torres.

Real Madrid, sumido en una crisis de resultados y plagado de bajas, nunca logró descifrar el planteamiento local. Pese a intentos aislados de Bellingham y Brahim Díaz, el equipo merengue careció de la lucidez necesaria para vulnerar la sólida defensa azulgrana, completando así una semana convulsa que los deja prácticamente sin opciones de títulos esta temporada.

Con el pitazo final, el Camp Nou estalló en una fiesta total al grito de "¡Campeones!". Mientras los jugadores locales celebraban sobre el césped el vigésimo noveno título de liga de su historia, Real Madrid se retiró con resignación tras una temporada para el olvido, sellando la liga a favor del Barcelona a falta de tres jornadas para el término del campeonato.