Rosario Central oficializó el fichaje del volante Vicente Pizarro

Se acabó la espera y se confirmó el salto internacional. Rosario Central oficializó este jueves la contratación del volante chileno Vicente Pizarro, quien dejó Colo Colo para sumarse a las filas del elenco argentino de cara a la temporada 2026, donde será dirigido por Jorge Almirón.

A través de sus canales oficiales, la institución trasandina dio la bienvenida al mediocampista formado en el Estadio Monumental. "¡Bienvenido al Canalla, Vicente!", publicó el club, destacando que el jugador llega procedente del "Cacique", equipo donde desarrolló toda su trayectoria hasta el momento.

El "Vicho", de 23 años y nacido en Santiago, cerró así un ciclo importante en el fútbol chileno. Con la camiseta "alba" disputó más de 100 partidos oficiales, tuvo roce internacional en Copa Libertadores y consiguió un total de seis títulos, entre los que destacan dos ligas nacionales.

Además, Rosario Central resaltó la condición de seleccionado de su nuevo refuerzo. "Es también jugador de la selección absoluta de Chile, con la que ya disputó partidos de Clasificatorias, tras haber acumulado experiencias en los combinados juveniles de su país", detalló el comunicado.

De esta manera, Pizarro se integrará a los trabajos del equipo rosarino, buscando ganarse un puesto en el mediocampo y ratificar las condiciones que lo convirtieron en una de las principales promesas del balompié nacional en los últimos años.