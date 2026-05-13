Vicente Pizarro celebró con Rosario Central ante Racing y avanzó a semifinales en Argentina

Rosario Central, con Vicente Pizarro jugando casi todo el partido, venció por 2-1 a Racing de Avellaneda, sin el marginado Damián Pizarro, y clasificó a las semifinales del Torneo de Apertura en Argentina.

El equipo de Jorge Almirón comenzó perdiendo ante los pupilos de Gustavo Costas, con el gol de Matías Zaracho en el primer tiempo (41'), pero en el complemento logró equilibrar el tablero gracias a Gastón Avila después de un astuto centro de Angel Di María en un tiro de esquina (65').

El partido se complicó para Racing en el minuto 75, con la expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez, por un manotazo a Emanuel Coronel. Y Central se fue con todo en el ataque en el Gigante de Arroyito.

El tiempo reglamentario terminó igualado 1-1 y el partido se extendió al alargue, en donde Racing sufrió otra expulsión más, de Marco Di Cesare por doble tarjeta amarilla (96').

Finalmente, con dos jugadores más en la cancha, Rosario Central marcó el gol de la victoria, anotado por Enzo Copetti (106').

Con el resultado favorable, Almirón sacó de la cancha a Vicente Pizarro en el minuto 112, después de la ardua labor en el mediocampo.

En semifinales, Rosario Central enfrentará al ganador de la llave que protagonizarán en esta misma jornada River Plate y Gimnasia.