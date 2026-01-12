Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Vicente Pizarro en Rosario Central: Es un peldaño más arriba, el fútbol chileno ha ido decayendo

El exvolante de Colo Colo fue oficializado en el cuadro "Canalla". En su primera conferencia, destacó la pasión de la ciudad y marcó claras diferencias de nivel entre la competencia nacional y la argentina.

El mediocampista Vicente Pizarro vivió sus primeras horas como jugador de Rosario Central. Tras confirmarse su traspaso desde Colo Colo, el volante tuvo si primera conferencia de prensa y enfrentó los micrófonos, donde entregó un crudo análisis sobre las razones deportivas que motivaron su salto al otro lado de la Cordillera.

Consultado por las diferencias entre ambos torneos, el "Vicho" fue sincero y apuntó al estancamiento de la actividad en nuestro país. "Sí, creo que acá es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo y esta es una liga muy competitiva", aseguró el seleccionado nacional.

En esa misma línea, el futbolista de 23 años recalcó que su objetivo era buscar una mayor exigencia. "Yo quería dar un paso hacia adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz", agregó, valorando la oportunidad de competir en la Liga Profesional de Argentina.

Pizarro también se mostró impactado por el ambiente que respira la ciudad de Rosario, conocida por su fanatismo extremo. "Es un poco cómo se vive todo en la ciudad. Desde que llegué está toda la gente con la camiseta ahí, están todos cerca mío desde apenas llegué. La verdad que eso se vive distinto", confesó.

El volante llega a un equipo que fue campeón recientemente en la temporada 2024 y que busca mantener el protagonismo, ahora con el chileno como una de sus cartas para el mediocampo.

En portada