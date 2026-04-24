EE.UU. amaga con retirar apoyo al Reino Unido sobre Malvinas

La soberanía británica sobre las islas Malvinas, territorio del Pacífico Sur reclamado por Argentina, "no está en cuestión", dijo hoy la oficina del primer ministro británico ante los reportes sobre una posible reconsideración de la postura de Estados Unidos en represalia a la falta de apoyo del Gobierno de Keir Starmer a la guerra contra Irán.

La reacción británica se produce varias horas después de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono donde se detallan varias medidas que Washington podría tomar contra países de la OTAN que no se han alineado con EE.UU., concretamente España y el Reino Unido.

"El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente", dijo el portavoz gubernamental.

"Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación", zanjó el portavoz.

Se refiere así al referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98% a favor de la permanencia dentro del Reino Unido, una consulta que no fue reconocida por Argentina, que sigue reclamando la soberanía de esas islas situadas a 500 kilómetros de sus costas continentales.

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer haya recalcado en numerosas ocasiones que no piensa "dejarse arrastrar a la guerra" contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a "propósitos defensivos".

Esa postura le ha valido al líder laborista numerosos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, que le acusa de no haber estado a la altura de lo que se espera de un aliado.

Ha añadido además varias críticas a Starmer por políticas internas, ya sea la cuestión migratoria -considera que el Reino Unido es laxo con el control migratorio- o la energética, en la que ha manifestado su oposición a la moratoria a nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte decretada por Londres.

Argentina rechaza declaraciones de Starmer sobre Malvinas

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, rechazó este viernes las declaraciones de Starmer sobre la soberanía del Reino Unido en las islas Malvinas e instó a la reapertura de las negociaciones bilaterales, horas después de la filtración de comunicaciones del Pentágono sobre el tema.

"Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", expresó a través de la red social X.

El canciller subrayó que su país está dispuesto a "reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas", al tiempo que agradeció el apoyo a la postura argentina de parte de la comunidad internacional.

El presidente argentino, Javier Milei, compartió este viernes la publicación de Quirno en X junto a la frase "las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

Horas antes, previo a la filtración de las comunicaciones del Pentágono, el mandatario había afirmado en una entrevista que su Gobierno está "haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de Argentina".

"Hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro. (...) Nosotros estamos haciendo avances como nunca se han hecho. Pero no depende solo de nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. No hay foro en el que no hagamos el reclamo. Estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, por ejemplo, el de Chile", señaló Milei.

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 se saldó con la rendición argentina ante las fuerzas británicas.

Tras el regreso a la democracia en 1983, Argentina ha reclamado de forma incesante su soberanía sobre las islas en todo tipo de foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado el llamado a negociaciones decenas de veces, sin que Londres se avenga a ello.

A lo largo de estos años, Argentina ha logrado que la Organización de Estados Americanos, el G77 más China y otros muchos foros multilaterales y regionales le respalden en su reclamo, pero Estados Unidos siempre ha respaldado la posición británica.