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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Vicente Pizarro fue titular en la eliminación de Rosario Central de la Copa Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional ahora se integrará a la selección chilena.

Vicente Pizarro fue titular en la eliminación de Rosario Central de la Copa Argentina
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Vicente Pizarro y Rosario Central quedaron eliminados de la Copa Argentina tras caer por 3-0 frente a Estudiantes de La Plata, en un duelo válido por los dieciseisavos de final del certamen trasandino en un duelo único disputado en el Estadio "Mario Kempes", de Córdoba.

El volante nacional fue titular en el conjunto "canalla", aunque fue sustituido durante el entretiempo por Julián Fernández.

Por su parte, el cuadro "pincharrata", próximo rival de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores, avanzó a la siguiente ronda gracias a los goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Pizarro, quien se ha consolidado como titular en el esquema dirigido por Jorge Almirón, ahora viajará para incorporarse a los entrenamientos de la selección nacional, con miras a los partidos amistosos frente a Portugal y RD Congo.

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