Carabineros abate a delincuente tras denuncia de secuestro en el centro de Santiago

Un sujeto fallecido y otros tres detenidos dejó un operativo policial registrado la tarde de este domingo en Santiago Centro.

Según informó Carabineros, lo que comenzó como una denuncia por el posible rapto de personas, derivó en un enfrentamiento armado -que dejó a un sospechoso muerto- y una importante movilización de las unidades de emergencia.

El incidente se gestó en las inmediaciones de calle San Diego, donde efectivos policiales detectaron la presencia de cinco individuos que coincidían con las características denunciadas.

Al intentar realizar el control correspondiente, uno de los sujetos intentó intimidar a una suboficial de la institución utilizando un arma de fuego, lo que provocó la reacción inmediata de los carabineros para proteger la integridad del personal.

Tras el uso del arma de servicio y la muerte del presunto agresor, el personal uniformado logró controlar la situación y proceder con la captura de otros tres involucrados que se encontraban en el sitio del suceso.

Las autoridades iniciaron un peritaje para confirmar si los detenidos forman parte de una estructura dedicada a la retención forzada de víctimas.

Carabineros tiene acordonado el sector, donde también se dirige el equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía para liderar las diligencias.