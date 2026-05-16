Vicente Pizarro quedó sin final en Argentina tras la caída de Rosario Central ante River Plate

River Plate dejó sin final a Vicente Pizarro en el Torneo de Apertura en Argentina, tras vencer por 1-0 al equipo del volante chileno, Rosario Central, en la semifinal este sábado en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Pizarro fue titular y jugó todo el partido en el equipo dirigido por Jorge Almirón, y pese a su rendimiento correcto, no encontró soluciones ante los Millonarios.

River tuvo la chance de abrir el marcador en la media hora de juego con un lanzamiento penal, pero el remate de Gonzalo Montiel fue atajado por el arquero Jeremías Ledesma.

Sin embargo, el club de "Chacho" Coudet, sin el lesionado Paulo Díaz, contó con una nueva oportunidad desde los 12 pasos en el segundo tiempo, y en esta ocasión si lo convirtió Facundo Colidio (61').

En la final, River Plate enfrentará al ganador de la llave que disputarán Argentinos Juniors y Belgrano este domingo.

Rosario Central y Vicente Pizarro, por su parte, se enfocarán en su próximo desafío, ante Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo, en la Copa Libertadores.