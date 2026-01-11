Vicente Pizarro recibió elogios tras su primer amistoso con Rosario Central

Tras sumarse a mediados de semana como nuevo refuerzo de Rosario Central, el volante chileno Vicente Pizarro sacó cuentas alegres tras enfrentar su primer amistoso en la institución ante Villa Dálmine en el complejo Arroyo Seco.

En los dos encuentros de 50 minutos, que terminaron con un triunfo de 3-0 y 2-0 para los dirigidos de Jorge Almirón, el nacional recibió varios elogios por parte del medio La Capital.

"(Vicente) Pizarro dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul", comenzó detallando el citado portal.

Seguido a ello, el sitio apuntó: "Se mostró activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador. El mediocampista fue parte del once que hoy corre con ventaja para arrancar la competencia oficial".

Rosario Central debutará en competiciones argentinas a partir del 24 de enero, cuando le toque recibir a Belgrano en el Torneo de Apertura 2026. Así mismo, estará disputando la Copa Libertadores desde la fase grupal.