Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago25.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Vicente Pizarro tuvo su primera jornada de trabajo en Rosario Central

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Vicente Pizarro, flamante refuerzo de Rosario Central, tuvo este jueves su primera jornada de trabajo en Arroyo Seco, el predio donde el club está realizando su pretemporada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados