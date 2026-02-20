Con homenaje a Claudia Schüler: Se lanzó el clasificatorio al Mundial de hockey césped
Publicado:
Fotos Destacadas
Ramadán en Jerusalén reúne a 80 mil palestinos bajo restricciones israelíes
Los fichajes en el último día del mercado de pases del fútbol chileno
El gigantesco incendio que produjo la explosión en Renca
Fotos Recientes
Con homenaje a Claudia Schüler: Se lanzó el clasificatorio al Mundial de hockey césped
El día después: continúan los trabajos en General Velásquez tras la explosión
Ramadán en Jerusalén reúne a 80 mil palestinos bajo restricciones israelíes
Con la revelación de un mural en homenaje a la fallecida exportera Claudia Schüler en el complejo que lleva su nombre, se realizó el lanzamiento del torneo FIH World Cup Qualifiers Santiago 2026, que entre el 1 y 8 de marzo se realizará en las canchas del Parque Estadio Nacional para definir los pasajes al Mundial masculino de Hockey Césped.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados