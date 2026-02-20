Síguenos:
Con homenaje a Claudia Schüler: Se lanzó el clasificatorio al Mundial de hockey césped

Con la revelación de un mural en homenaje a la fallecida exportera Claudia Schüler en el complejo que lleva su nombre, se realizó el lanzamiento del torneo FIH World Cup Qualifiers Santiago 2026, que entre el 1 y 8 de marzo se realizará en las canchas del Parque Estadio Nacional para definir los pasajes al Mundial masculino de Hockey Césped.

