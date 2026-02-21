Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] ¿Intencional o pifia? La acción de Nicolás Guerra en el gol del triunfo de Instituto

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional participó en la jugada clave del partido.

[VIDEO] ¿Intencional o pifia? La acción de Nicolás Guerra en el gol del triunfo de Instituto
El chileno Nicolás Guerra entró desde la banca en el triunfo de Instituto de Córdoba por 2-1 ante Atlético Tucumán por el Apertura argentino, con una jugada que resultó importante para el agónico gol de la victoria.

Al minuto 90+2' Guerra aguantó con un defensor para recibir a ras de pasto el área, el balón pasó de largo entre sus piernas y Giuliano Cerato apareció solo por la derecha para anotar.

Si bien pudo interpretarse como un fallo del delantero nacional al tratar de controlar de derecha, el canal ESPN calificó su movida como una "asistencia sin tocar el balón".

- Revisa la jugada:

