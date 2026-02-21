Sanciones: PS condenó "presión" de EE.UU. para que Chile no ejecute proyecto con China

El Partido Socialista condenó este sábado la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios del Gobierno de Chile por "apoyar actividades contra la seguridad", acusando que el país norteamericano está ejerciendo "presión" para no avanzar en proyecto con China.

"Esta decisión unilateral es grave, afecta la sólida relación bilateral que Chile ha construido con EE.UU. bajo diversos gobiernos, y no existe precedente al respecto en democracia", señalan en la misiva.

El PS aseguró que "la medida en cuestión es arbitraria y se funda en el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, que el Gobierno chileno aún mantiene en etapa de evaluación. La afirmación de que Chile vulnera la seguridad regional y la propia es temeraria, infundada y nuestro partido la rechaza terminantemente".

"Esta sanción busca servir como advertencia para que el próximo gobierno no siga adelante con el cable chino; es decir, la Administración de Donald Trump ejerce presión respecto a un proyecto de inversión extranjera bajo la premisa imperial de que lo que sucede en Chile y en el hemisferio es materia de exclusiva esfera de influencia, donde pretende ejercer preeminencia", plantearon.

La colectividad fue tajante en señalar que "tal actitud es inaceptable, vulnera la condición de Chile como un país soberano, de economía abierta a la inversión extranjera sin discriminación de origen, en el marco del derecho internacional, en consonancia con el principio de neutralidad tecnológica, y de acuerdo con los intereses nacionales".

"Frente a la pugna hegemónica entre EE.UU. y China, nuestro país debe, a través de un enfoque de autonomía inteligente, promover los mejores lazos con ambos socios, teniendo como eje el respeto mutuo y la prioridad de salvaguardar nuestros intereses nacionales", enfatizó.

De esa forma, concluyeron que reafirman el "derecho legítimo y soberano de Chile en la conducción de sus relaciones internacionales, según la institucionalidad democrática y los procedimientos contemplados respecto a las inversiones extranjeras, apoya las declaraciones emitidas al respecto por la Cancillería, y llama a todos los partidos a pronunciarse sobre este agravio a Chile".