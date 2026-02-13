[VIDEO] Lautaro Millán aportó una asistencia para un golazo en triunfo de Independiente ante Lanús

El volante chileno Lautaro Millán aportó una gran asistencia para un golazo en el triunfo de Independiente por 2-0 ante Lanús, en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, por la quinta fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

Millán fue titular en el Rojo y se lució en el segundo gol, levantando un preciso centro que cabeceó Gabriel Avalos (63').

Poco antes había marcado Matías Abaldo, con asistencia de Ignacio Malcorra, para la apertura de la cuenta (57').

En el partido también vieron acción Matías Sepúlveda, quien entró por Eduardo "Toto" Salvio en el minuto 65' en el cuadro granate, Luciano Cabral, quien sustituyó a Malcorra (76') y fue expulsado por una fuerte entrada al final del partido 90+5'.

Con el triunfo, el equipo de Gustavo Quinteros quedó en el segundo lugar del Grupo A del Apertura, con nueve puntos; Lanús, en cambio, está quinto, con ocho positivos.

En la próxima fecha, Independiente visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza; Lanús hará lo propio ante Argentinos Juniors en el Estadio "Diego Maradona".