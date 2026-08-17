[VIDEO] Lautaro Millán y Maxi Gutiérrez brillaron con goles en triunfo de Independiente sobre Lanús
Los chilenos fueron figuras en el Rojo de Avellaneda.
En el grante entró Matías Sepúlveda en la segunda parte.
Los chilenos fueron figuras en el Rojo de Avellaneda.
En el grante entró Matías Sepúlveda en la segunda parte.
Los chilenos Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez fueron figuras este lunes en el triunfo de Independiente por 1-3 sobre Lanús, que tuvo a Matías Sepúlveda, en la quinta fecha del Torneo de Clausura en Argentina.
Millán fue titular y brilló con un doblete. El primero fue en el minuto 37, con un remate de primera, sin marca, en el corazón del área; y el segundo, en el complemento, llegó tras un grave error defensivo del arquero Nahuel Losada (47').
Lanús descontó poco después, con gol de Allan Wik (50'), y dio ingreso a Matías Sepúlveda en el minuto 64.
Independiente también movió piezas, con el ingreso de Maxi Gutiérrez, y el exjugador de Huachipato respondió, anotando el 1-3 definitivo en el tiempo agregado, tras una jugada colectiva (90+4').
Con el resultado, Independiente sumó 9 puntos en el Grupo A del Clausura, quedando en el tercer lugar; Lanús, en cambio, está noveno, con seis unidades.
En la próxima fecha, Lanús enfrentará a Argentinos Juniors, equipo de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales; e Independiente enfrentará a Independiente Rivadavia.