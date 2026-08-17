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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Lautaro Millán y Maxi Gutiérrez brillaron con goles en triunfo de Independiente sobre Lanús

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los chilenos fueron figuras en el Rojo de Avellaneda.

En el grante entró Matías Sepúlveda en la segunda parte.

[VIDEO] Lautaro Millán y Maxi Gutiérrez brillaron con goles en triunfo de Independiente sobre Lanús
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Los chilenos Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez fueron figuras este lunes en el triunfo de Independiente por 1-3 sobre Lanús, que tuvo a Matías Sepúlveda, en la quinta fecha del Torneo de Clausura en Argentina.

Millán fue titular y brilló con un doblete. El primero fue en el minuto 37, con un remate de primera, sin marca, en el corazón del área; y el segundo, en el complemento, llegó tras un grave error defensivo del arquero Nahuel Losada (47').

Lanús descontó poco después, con gol de Allan Wik (50'), y dio ingreso a Matías Sepúlveda en el minuto 64.

Independiente también movió piezas, con el ingreso de Maxi Gutiérrez, y el exjugador de Huachipato respondió, anotando el 1-3 definitivo en el tiempo agregado, tras una jugada colectiva (90+4').

Con el resultado, Independiente sumó 9 puntos en el Grupo A del Clausura, quedando en el tercer lugar; Lanús, en cambio, está noveno, con seis unidades.

En la próxima fecha, Lanús enfrentará a Argentinos Juniors, equipo de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales; e Independiente enfrentará a Independiente Rivadavia.

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