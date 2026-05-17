Ad portas de la nómina de Brasil: Neymar fue reemplazado por error y Santos cayó goleado

Neymar tuvo una jornada para el olvido justo antes del anuncio de la nómina de Brasil para la Copa del Mundo 2026, con un insólito infortunio y una dura derrota de Santos.

Antes del partido ante Coritiba el delantero se emocionó hasta las lágrimas al escuchar el himno nacional, ante la expectación de todo su país sobre la elección de Carlo Ancelotti para el Mundial, a anunciarse este lunes 18 de mayo.

Sin embargo, todo fue negativo con el fútbol en marcha, pues Coritiba goleó por 3-0 con doblete de Breno Henrique (4', 19') y un penal de Josue (38').

Lo insólito llegó al minuto 64, cuando Neymar fue reemplazado por un error del cuarto árbitro en los números del tablero electrónico.

"Ney" estaba recibiendo atención médica fuera de la cancha cuando el juez mostró el 10 para la sustitución por Robinho Júnior. Sin embargo, la papeleta oficial indicaba la salida del 31; Gonzalo Escobar.

El propio Neymar mostró el documento a la cámara de televisión en medio de sus reclamos, pero el cambio ya se había realizado, por lo que no hubo posibilidad de dar marcha atrás.

Además, Santos sufrió otro golpe con la expulsión de Alvaro Barreal al minuto 72 de juego.

Así, Neymar sufrió de todo ad portas de conocer su destino en la selección brasileña, mientras Santos quedó con 18 puntos en el Brasileirao, a merced de Gremio, que cierra la zona de descenso con 17 y aún debe jugar con Bahía.