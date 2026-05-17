Cámara Baja espera votar megarreforma el miércoles

La Cámara de Diputados y Diputadas estima que la megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast sea votada en la Sala el miércoles.

La iniciativa, que ya contó con el visto bueno de la Comisión de Hacienda, se revisará en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo el lunes, y se espera que los días martes y miércoles se tramite en Sala con los discursos de los 150 parlamentarios y su votación hasta total despacho.

En este contexto, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), señaló: ¿Cuántas indicaciones (se tramitarán)? ¿Cuántas horas va a durar (el debate)? Eso va a depender de cuántas indicaciones sean renovadas en Sala, de cuántas inadmisibilidades sean cuestionadas y si la instancia tenga que pronunciarse nuevamente".

"Yo no sé si va a durar seis o 27 horas la sesión; eso va a depender de cuántas indicaciones renueven o también de un afán (en la discusión) si es constructivo o dilatorio", agregó.

PDG vuelve a comprometer votos para la megarreforma

En tanto, el Partido de la Gente (PDG) volvió a comprometer al Gobierno los votos necesarios para que se apruebe la megarreforma en la Sala, luego que el Ejecutivo cumpliera con una de sus exigencias: ingresar el proyecto de ley que reembolsa a la ciudadanía el IVA pagado en pañales y medicamentos.

"Me parece una tremenda buena señal que está dando el Gobierno, que primero es respetar la palabra y poder concurrir con los acuerdos con el Partido de la Gente. Hoy, nosotros nos hemos situado en un eje diferente respecto de la política tradicional; hemos dicho que somos proposición", valoró el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

"Una de las principales preocupaciones que tenemos como eje político y eje representante de la gente es que precisamente esta megarreforma tuviera, al menos, alguna arista que fuera considerando a la clase media y, desde ese punto de vista, yo creo que la devolución de los medicamentos y los pañales es una tremenda noticia", expresó.