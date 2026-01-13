Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Alan Saldivia fue presentado como nuevo jugador de Vasco da Gama

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor charrúa ya entrena con el elenco carioca.

Alan Saldivia fue presentado como nuevo jugador de Vasco da Gama
Vasco da Gama anunció este martes el fichaje del zaguero uruguayo Alan Saldivia, quien rápidamente se unió a la disciplina del club carioca de caras a los primeros desafíos de esta temporada.

El defensa central de 23 años firmó un contrato con el club de Río de Janeiro por tres temporadas, hasta diciembre de 2028.

"Creo que, a nivel personal, veía que era un equipo con mucha historia, de muchos años. Pienso que es un club que busca formar y crecer, y que hace crecer a los jugadores", afirmó Saldivia en declaraciones divulgadas por su nuevo equipo.

Natural de Rivera y formado en las categorías inferiores de Montevideo City Torque, Saldivia militó en Defensor Sporting antes de cerrar su ciclo formativo en Colo Colo.
Con el cuadro albo ganó un Campeonato Chileno, una Copa de Chile y una Supercopa.

