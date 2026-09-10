Botafogo oficializó el fichaje del marroquí Hakim Ziyech

Botafogo oficializó este jueves la contratación del atacante marroquí Hakim Ziyech, quien se transformó en uno de los principales refuerzos del cuadro carioca para la recta final de la temporada.

El futbolista de 33 años llegó a Río de Janeiro durante esta semana, superó los exámenes médicos y firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

Ziyech arribó procedente de Wydad Casablanca, elenco con el que disputó 16 partidos, anotó nueve goles y entregó dos asistencias. El seleccionado marroquí construyó buena parte de su trayectoria en Europa, donde destacó especialmente en Ajax y posteriormente defendió a Chelsea, Galatasaray y Al-Duhail, este último de Catar.

El nuevo jugador de Botafogo fue una de las figuras del Ajax que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones 2018-2019 y posteriormente integró el plantel de Chelsea que conquistó el torneo europeo en la temporada 2020-2021.

Además, fue protagonista de la histórica campaña de Marruecos en el Mundial de Catar 2022, cuando el combinado africano terminó en el cuarto lugar.