Corinthians dio marcha atrás y renovó a Memphis Depay hasta 2028

Corinthians anunció la renovación de Memphis Depay por dos temporadas, hasta julio de 2028, apenas una semana después de haber comunicado que no prolongaría el vínculo del atacante debido a la situación financiera de la institución.

El presidente del club, Osmar Stabile, explicó que la operación recibió el respaldo del Consejo de Orientación y reveló que Depay rebajó "considerablemente" las cifras de su contrato. "Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos", señaló.

El neerlandés, que milita en el "Timão" desde septiembre de 2024, ya retomó los trabajos en el centro de entrenamiento y quedó a disposición del técnico Fernando Diniz, aunque todavía no está confirmado si podrá actuar este jueves ante Rosario Central por la Copa Libertadores.

La decisión inicial de no renovarlo había provocado fuertes protestas de hinchas e incluso amenazas contra la directiva. El propio Memphis acusó al club de incumplir un acuerdo alcanzado previamente, pero las conversaciones fueron retomadas y finalmente ambas partes sellaron su continuidad.

Depay acumula 79 partidos, 20 goles y 15 asistencias con Corinthians, además de haber sido parte de los títulos del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025 y de la Supercopa de 2026.