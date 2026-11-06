El padre de Neymar se convirtió en el nuevo CEO de Santos FC

El padre del delantero Neymar Jr. firmó como el nuevo director ejecutivo (CEO) de Santos FC, cargo que asumirá formalmente hasta finales de 2026, según lo anunciado por el club brasileño este viernes.

Desde su nuevo rol corporativo, Neymar da Silva Santos colaborará con la gestión central del club, participará en la administración e integración de áreas clave como el departamento de fútbol, mercadotecnia y la división de nuevos negocios.

En paralelo, el padre del astro deportivo presidirá el Instituto Meninos da Vila, espacio orientado a la detección y captación de jóvenes talentos.

El cargo estaba vacante desde mayo del 2025, cuando Pedro Martins, quien además fue vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, abandonó la posición.

Al ser un cargo que responde a la presidencia del club, el futuro de Neymar padre dependerá de las elecciones para el periodo 2027-2029, en las que Marcelo Teixeira, aspirará a la reelección.

"Neymar pai", como se lo conoce en Brasil, ha sido una figura muy activa en la institución desde el regreso de su hijo al club paulista en enero de 2025: A través de la empresa NR Sports, que gestiona la carrera del jugador, el ejecutivo participó de la remodelación de distintas áreas del estadio Vila Belmiro e incluso ayudó a subsanar la deuda para levantar el castigo de la FIFA y concretar la incorporación de Philippe Coutinho al equipo en septiembre.