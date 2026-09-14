Con bienvenida de Neymar: Philippe Coutinho fichó por Santos

El club brasileño Santos confirmó este lunes la contratación del volante Philippe Coutinho como nuevo refuerzo, con un contrato hasta el final de la temporada tras rescindir con Vasco da Gama en febrero.

Los anuncios del "Peixe" incluyeron su reencuentro con Neymar, viejo amigo desde las selecciones menores de Brasil. Incluso, se referenció una fotografía de ambos a los 15 años.

La incorporación del exjugador de Liverpool y Barcelona se produce tras la resolución de la sanción de 'Transfer Ban' impuesta por la FIFA a Santos.

La deuda de 12 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) que el club arrastraba con el AS Mónaco fue subsanada con el apoyo de NR Sports, empresa que gestiona la carrera de Neymar.

El DT Cuca ya había adelantado la llegada de Coutinho este fin de semana antes de enfrentar a Cruzeiro: "Entrenó con nosotros (...) Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo".

De este modo, el mediapunta de 34 años se convierte en el quinto refuerzo del Santos en la actual ventana de pases, tras las incorporaciones previas del centrocampista Arthur Melo, el lateral derecho Rodinei, el volante Lima y el atacante Everton 'Cebolinha'.