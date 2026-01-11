En Brasil advirtieron la traba que mantiene a Juan Martín Lucero fuera de la U

Universidad de Chile está a la espera de sumar al delantero Juan Martín Lucero, pero la operación se estancó por las complicaciones del trasandino para salir de Fortaleza.

El medio Globo Esporte señaló que el tope es económico: Para rescindir, Lucero le exige a Fortaleza recibir el 50 por ciento del monto restante de su contrato, vigente hasta finales de 2027.

Aquello no fue aceptado por el conjunto brasileño, que pretende desprenderse del artillero para amortizar su economía luego de descender a la Serie B.

Así, todo se mantiene en tensión y el "Gato" todavía entrena en Fortaleza, mientras la U no puede hacer más que esperar la llegada a buen puerto entre el jugador y los tricolores.