En Brasil aseguraron que está cerrado el fichaje de Maripán en Inter de Porto Alegre

El seleccionado chileno Guillermo Maripán tiene prácticamente cerrado su fichaje en Inter de Porto Alegre, según información desde Brasil en esta jornada.

"La dirección destaca que el acuerdo 'está dentro de las condiciones financieras' que el club posee en este momento. Contrato hasta fin de 2028", indicó el periodista Lucas Collar en su cuenta de X, señalando que el sueldo mensual será cercano a los 173 millones de pesos.

Además, precisó que Botafogo también estuvo en la pelea por fichar al chileno

Por su parte, Leonardo Moll apuntó que "Inter destaca experiencia y 'mentalidad ganadora' como factores determinantes para la contratación de Maripán".

"Defensor de 32 años cuenta con pasos por el fútbol español, francés e italiano, además de una buena experiencia con la selección chilena. 1,93 metros de altura, que corresponden al objetivo de la dirección en elevar la estatura de la defensa", sumó el comunicador.

Para Maripán, el fichaje en Inter de Porto Alegre será su regreso a Sudamérica, tras su partida de Universidad Católica a mediados de 2017.

En Europa, "Memo" defendió los colores de Deportivo Alavés, Mónaco y Torino.

En caso de sellarse el fichaje, Maripán se convertirá en el octavo chileno en la historia del cuadro gaúcho, sumándose a Elías Figueroa, Juan Carlos Letelier, Eros Pérez, Charles Aránguiz, Paulo Magalhaes, Felipe Gutiérrez y Carlos Palacios.

Inter de Porto Alegre está en el decimocuarto lugar del Brasileirao y en esta temporada no está disputando copas internacionales.