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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Erick Pulgar y Flamengo se afianzaron en el liderato del Brasileirao

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro carioca logró un agónico triunfo que le permite mantenerse con un punto de ventaja.

Erick Pulgar y Flamengo se afianzaron en el liderato del Brasileirao
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El mediocampista Erick Pulgar fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de Flamengo por 2-1 ante Corinthians en un resultado que le permitió al elenco carioca sostener su liderato en la Serie A del Brasileirao.

El cuadro rojinegro debió esperar hasta el inicio del segundo tiempo para encontrar la ventaja gracias a la anotación de Lucas Paqueta (48').

El "Timao" reaccionó y encontró la igualdad a los 78' con gol de Gui Negao, pero cuando el partido entraba en su recta final, Bruno Henrique marcó el gol del triunfo.

Flamengo llegó a 57 unidades y se mantuvo con un punto de ventaja sobre Palmeiras, que el viernes había vencido a Sao Paulo.

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