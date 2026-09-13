Erick Pulgar y Flamengo se afianzaron en el liderato del Brasileirao
El cuadro carioca logró un agónico triunfo que le permite mantenerse con un punto de ventaja.
El cuadro carioca logró un agónico triunfo que le permite mantenerse con un punto de ventaja.
El mediocampista Erick Pulgar fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de Flamengo por 2-1 ante Corinthians en un resultado que le permitió al elenco carioca sostener su liderato en la Serie A del Brasileirao.
El cuadro rojinegro debió esperar hasta el inicio del segundo tiempo para encontrar la ventaja gracias a la anotación de Lucas Paqueta (48').
El "Timao" reaccionó y encontró la igualdad a los 78' con gol de Gui Negao, pero cuando el partido entraba en su recta final, Bruno Henrique marcó el gol del triunfo.
Flamengo llegó a 57 unidades y se mantuvo con un punto de ventaja sobre Palmeiras, que el viernes había vencido a Sao Paulo.