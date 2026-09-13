Erick Pulgar y Flamengo se afianzaron en el liderato del Brasileirao

El mediocampista Erick Pulgar fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de Flamengo por 2-1 ante Corinthians en un resultado que le permitió al elenco carioca sostener su liderato en la Serie A del Brasileirao.

El cuadro rojinegro debió esperar hasta el inicio del segundo tiempo para encontrar la ventaja gracias a la anotación de Lucas Paqueta (48').

El "Timao" reaccionó y encontró la igualdad a los 78' con gol de Gui Negao, pero cuando el partido entraba en su recta final, Bruno Henrique marcó el gol del triunfo.

Flamengo llegó a 57 unidades y se mantuvo con un punto de ventaja sobre Palmeiras, que el viernes había vencido a Sao Paulo.