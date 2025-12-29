Flamengo confirmó la renovación de Filipe Luís hasta 2027

La "novela" de Flamengo, equipo en que milita Erick Pulgar, llegó a su fin. Tras semanas de incertidumbre y negociaciones complejas, el gigante brasileño oficializó este lunes la renovación de Filipe Luís como director técnico. El exlateral de la selección brasileña firmó un nuevo contrato que lo liga a la institución por dos años más, hasta el cierre de la temporada 2027.

"La historia NO parará de escribirse. ¡Se queda hasta 2027!", celebró el club en sus redes sociales. La extensión del vínculo llega tras una campaña de ensueño en 2025, donde lideró al "Mengao" a la conquista del Brasileirao y la Copa Libertadores, además de realizar una destacada actuación en la Copa Intercontinental.

Aumento salarial y destrabe de la planificación

Según reportó Globo Esporte, la negociación no fue sencilla. La cuestión financiera fue el principal obstáculo, ya que Filipe Luís percibía el salario más bajo entre los técnicos del Brasileirao. Finalmente, el club flexibilizó su postura en temas de bonificaciones y multa rescisoria, otorgándole una "valorización salarial considerable".

La firma del DT es un alivio para la directiva, que mantenía congeladas las decisiones sobre el plantel a la espera de esta resolución. "El desenlace positivo fue posible porque había un deseo genuino de ambas partes", declaró José Boto, director ejecutivo de fútbol del club.

A pesar de su deseo de dirigir en Europa, el entrenador entendió que no era el momento ideal para dar el salto, dado que aún no cuenta con las credenciales exigidas por la UEFA. Ahora, el plantel tiene fecha de regreso para la segunda quincena de enero, con la mira puesta en la Supercopa de Brasil ante Corinthians.