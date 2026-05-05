Fluminense confirmó el fichaje de Hulk hasta fines de 2027

Fluminense anunció la contratación del delantero brasileño Hulk, de 39 años, quien dejó Atlético Mineiro y firmó contrato con el club de Río de Janeiro hasta fines de 2027.

El atacante llegó sin costo por compra de derechos federativos, luego de rescindir su vínculo con el Galo tras una reunión entre su entorno y la dirigencia del club en que era compañero de Iván Román.

Hulk usará la camiseta 7, número que actualmente pertenece a Yeferson Soteldo, quien pasará a utilizar la 30 después del Mundial.

Hulk solo podrá debutar por Fluminense después de la Copa del Mundo, cuando se reabra la ventana de transferencias del fútbol brasileño, y la expectativa es que esté disponible en la semana del 22 de julio ante Bragantino, por la fecha 19 del Brasileirao.

En Atlético Mineiro acumuló más de 300 partidos, 140 goles, 56 asistencias y conquistó cinco Campeonatos Mineiros, un Brasileirao, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil.