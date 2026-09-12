Guillermo Maripán sostuvo la defensa en triunfo clave de Inter ante Chapecoense

El defensor chileno Guillermo Maripán fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de Inter de Porto Alegre por 1-2 en su visita a Chapecoense en duelo válido por la fecha 27 de la Serie A del Brasileirao.

El zaguero nacional, quien no fue considerado para la gira de la Roja por Norteamérica, se puso en ventaja a los 26 minutos gracias a Bruno Henrique.

Cuando se jugaban los descuentos del primer tiempo, Mauricio Garcez logró la igualdad para el elenco de Chapecó.

Ya en pleno segundo tiempo, el cuadro colorado encontró la ventaja definitiva gracias a la anotación del colombiano Johan Carbonero.

Con este resultado, Inter de Porto Alegre llegó a los 28 puntos y se ubicó 18°, aún en zona de descenso, aunque en un múltiple empate con Gremio, Mirassol y Vasco.