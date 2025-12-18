Hijo de Ancelotti renunció a Botafogo tras polémico despido de un colaborador

El ciclo de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, en la liga brasileña llegó a un abrupto final. Botafogo anunció que el entrenador italiano dejó su cargo tras apenas cinco meses de gestión. La salida del estratega se produjo en medio de una controversia interna con la directiva de la Sociedad Anónima (SAF) que controla al club.

Según reportes de la prensa local, el conflicto detonó por diferencias sobre la intensidad de los entrenamientos. La regencia del "Fogão" decidió rescindir el contrato de uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico, medida que Davide consideró inaceptable, por lo que optó por presentar su renuncia inmediata.

La institución albinegra oficializó la partida con un escueto comunicado. "El club agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de la familia alvinegra", publicó la entidad de Río de Janeiro, adelantando que buscarán un reemplazo a la brevedad.

El hijo de Carlo Ancelotti (actual DT de la selección de Brasil) cerró su etapa con un registro positivo de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos. Bajo su mandato, el equipo revirtió un mal inicio de temporada y finalizó en la sexta posición del Brasileirao, asegurando un cupo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026.