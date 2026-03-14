Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Iván Román sumó minutos en derrota de Atlético Mineiro ante Vitoria en el Brasileirao

Autor: Redacción Cooperativa
El chileno Iván Román sumó minutos este sábado en la derrota de Atlético Mineiro por 2-0 ante Vitoria, en la sexta fecha del Brasileirao.

Román fue titular, pero solo jugó el primer tiempo, siendo reemplazado tras el descanso, cuando su equipo perdía con gol de Renato Kayzer (20'). El segundo tanto de los locales en Salvador de Bahía fue de Erick (68').

Con el resultado, el Mineiro quedó 15° en la tabla, con cinco puntos, y en la próxima fecha enfrentará a Sao Paulo, club donde juega el también chileno Gonzalo Tapia.

