El centrocampista brasileño Lucas Paquetá está cerca de ser compañero de Erick Pulgar en Flamengo. Todo apunta a que el jugador de 28 años volverá a Brasil desde Inglaterra.

Así lo confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases que involucra a equipos europeos: "Hay un acuerdo entre Paquetá y Flamengo en términos personales… a la espera de West Ham".

Paquetá tiene contrato con West Ham, club en el que juega desde el 2022. Desde Inglaterra esperan retener al brasileño hasta junio, pero Flamengo ya inició las negociaciones correspondientes.

De esta forma, Erick Pulgar tendrá un compañero de lujo, pero también una fuerte competencia en el mediocampo del actual campeón de la Copa Libertadores.