Maripán en su llegada a Internacional: Elías Figueroa es un ídolo para mí

El defensor chileno Guillermo Maripán fue oficializado como refuerzo de Internacional de Porto Alegre, club al que llegó tras nueve temporadas en el fútbol europeo y luego de finalizar su contrato con Torino de Italia.

El el cuadro "colorado", utilizará el número 3, usado por Elías Figueroa, a quien reconoció cono un referente.

El seleccionado nacional explicó sus motivos para aceptar el desafío y reconoció que tenía el deseo de volver al continente: "Después de nueve temporadas en Europa, en distintas ligas, tenía muchas ganas de volver a Sudamérica", señaló.

El formado en Universidad Católica también destacó la historia del club y la presencia de futbolistas chilenos que dejaron huella en el "Colorado", con una mención especial para uno de los grandes referentes nacionales.

"Desde que surgió la oportunidad le dije a mi equipo que me encantaría estar aquí. Es un club muy conocido en Chile por la historia de Elías Figueroa; es un referente y un ídolo, y sé que ganó grandes títulos aquí. También conozco la historia del club, cómo fueron campeones de América, del Mundo, un club muy importante con mucha historia. Desde el principio, sentí la energía de estar aquí, de querer estar aquí", sostuvo.

"Para mí es muy importante y también una gran responsabilidad, así que acepto que hable y me brinde este apoyo; es fundamental y estoy muy contento. Venir aquí es una gran responsabilidad y estaré a la altura. Quiero lograr grandes cosas con el club y lucharé por ello cada día", afirmó.

Por último, el defensor aseguró que afronta esta etapa con entusiasmo: "Para mí fue un orgullo estar tantos años en Europa, pero ya sentía que era un momento de volver a Sudamérica para sentir toda esa hinchada y cómo viven el fútbol", cerró.