Kast busca apaciguar la tormenta oficialista que desató la fallida AC contra Grau

Ante la fractura provocada en el oficialismo por el rechazo a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, el Presidente José Antonio Kast llamó a poner fin a las recriminaciones al interior del bloque, en pos de la "reconstrucción" del país.

Previo a su retorno a Chile desde Uruguay, este jueves, el Mandatario reflexionó ante la prensa: "Siempre ha habido debate político; yo fui parte de uno de los partidos que hoy sustentan el Gobierno por más de 20 años (UDI), tuve discusiones con los partidos de la -en ese momento- Alianza por Chile, y después fui creador, junto con otras personas, de un nuevo partido político (Republicanos) que surgió de un debate muy intenso".

Sin embargo, "hoy estamos en otra etapa; es una etapa de reconstruir nuestra nación en temas de seguridad y empleo, y eso requiere diálogo", reflexionó el gobernante.

Según trascendó en medio de su gira internacional, el Jefe de Estado convocó a los timoneles de los partidos oficialistas a reunirse en La Moneda, este viernes, con el objetivo de aplacar la pugna entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

De momento, si bien el presidente de la Cámara Baja y futuro líder de la UDI, Jorge Alessandri, destacó en Cooperativa la existencia de una coalición "en la práctica" desde el Partido Nacional Libertario hasta Demócratas, instó al Gobierno a participar más activamente de discusiones como la de Grau.

"Llamaría a La Moneda a estar más presente en todos los debates, incluso en los que son de facultades privativas como las acusaciones constitucionales, porque al final los quiebres, las discusiones y las peleas que se provocan a raíz de una acusación constitucional van quedando y permeando el ambiente quizás por semanas o meses", alertó el parlamentario.

En contraste, y tras el rechazo del libelo contra Grau, el diputado republicano Agustín Romero afirmó que "Libertarios es nuestro aliado natural. Tenemos muchas más coincidencias con ellos que con Chile Vamos (...) Se ajustan más a nuestro estilo, a lo que pensamos. Votamos todos de la misma forma y no nos descolgamos".