"Cada paso debía ser muy cuidadoso": bombero chileno contó cómo fue el rescate en La Guaira

En una operación que desafía las estadísticas de supervivencia, el equipo USAR de Bomberos de Chile participó activamente en el rescate de Hernán Gil, un hombre de 43 años que permaneció ocho días atrapado bajo los restos de un edificio en La Guaira, Venezuela.

Gil logró sobrevivir al doble terremoto que afectó la zona gracias a que quedó protegido bajo un escritorio en un estacionamiento subterráneo.

Felipe Yáñez, bombero chileno que participó en el rescate, compartió con El Diario de Cooperativa la emoción y los desafíos técnicos de esta misión.

"La verdad que es una emoción muy grande haber sacado a Hernán con vida después de varias, muchas horas de trabajo, después de que él haya estado encerrado durante ocho días. Para nosotros es un motivo de orgullo", señaló el rescatista del Equipo USAR

Un rescate al límite en el -3

La ubicación de la víctima representó un desafío estructural mayor para los equipos internacionales. Hernán Gil se encontraba en el nivel -3 de un estacionamiento sobre el cual colapsó una estructura colindante.

Yáñez explicó que la fragilidad del sitio obligó a extremar precauciones porque "la estructura estaba muy comprometida. Había muchas toneladas de escombros sobre este estacionamiento que tenía un edificio que colapsó a un costado y cayó sobre este estacionamiento en un -3. Por lo tanto, había mucho riesgo de un derrumbe secundario y eso teníamos que tenerlo en consideración. Cada paso que dábamos, cada pequeño movimiento de estructura que hacíamos, tenía que ser muy cuidadoso para no generar un accidente".

Uno de los factores determinantes para que Gil se mantuviera con vida fue el contacto temprano y el protocolo médico estricto. El sobreviviente recibió agua a través de sondas tras cuatro días de encierro, una maniobra crítica para su estabilidad.

"Fue absolutamente importante el poder llegar prontamente con hidratación. Él recién después de prácticamente cuatro días pudo recibir algo de hidratación, por lo tanto estábamos en la ventana crítica de donde podía él aguantar. Fue a través primero de sondas muy pequeñas, con un estricto protocolo médico, porque no se puede dar agua a destajo en estas situaciones. Fue un proceso muy pausado que nos permitió también no tener que apurarnos excesivamente para poder hacer el rescate de buena forma", detalló Yáñez.

Además, la disposición de los escombros favoreció la creación de un "espacio vital". Según el bombero chileno: "Hernán estaba muy cerca de unas columnas, estaba en un subterráneo lo que permitió que un colapso fuera un poco amortiguado por una losa arriba de él. Fue excepcionalmente pequeño el espacio en el que él quedó y afortunadamente se podía quedar con un poco de movimiento sin que estuviera el pecho oprimido".

Coordinación internacional y el sello chileno

El operativo contó con la participación de rescatistas de México, Portugal, El Salvador y Estados Unidos, todos bajo la coordinación de la oficina de la ONU, INSARAG. El equipo chileno tuvo un rol protagónico al quedar a cargo de la gestión del sitio de trabajo.

Yáñez destacó que la acreditación internacional de Chile es fruto de años de entrenamiento y experiencia en catástrofes previas en Haití, Ecuador y Bolivia. "A nosotros nos dejaron a cargo de este sitio de trabajo y como encargados del sitio tomamos las decisiones finales. Pero eso significa que hay que ponerse de acuerdo con líderes de muchos otros equipos. Esto no es solo un esfuerzo del equipo de Chile", aclaró con humildad.

Actualmente, los voluntarios chilenos están en proceso de reagrupación y a la espera de nuevas asignaciones por parte de la célula de coordinación, enfrentando condiciones climáticas extremas con temperaturas de 30 grados y hasta un 85% de humedad en la zona de desastre.