Maripán intensifica su puesta a punto con miras al reinicio del Brasileirao

Tras sellar su retorno al fútbol sudamericano como flamante refuerzo de Internacional de Porto Alegre, el defensa chileno Guillermo Maripán se integró rápidamente a los trabajos del elenco brasileño. Sin embargo, su ausencia en el partido amistoso que disputó el "Colorado" ante Cerro Largo llamó la atención de los hinchas.

Ante las dudas sobre su condición, el periódico brasileño Correio do Povo aclaró la situación del zaguero nacional, explicando que el cuerpo técnico prefirió resguardarlo para evitar contratiempos en su puesta a punto.

De acuerdo con la publicación, el formado en Universidad Católica "se encuentra en plena recuperación y su principal objetivo es estar listo para la reanudación del Brasileirao, el 22 de julio, contra Cruzeiro en el Estadio Beira-Rio".

"El cuerpo técnico optó por reservar al defensa, que no ha jugado un partido oficial desde que representó a la selección chilena en los amistosos contra Portugal y la República Democrática del Congo, el 6 y el 9 de junio. Antes de eso, su última aparición con el Torino fue el 17 de mayo, contra el Cagliari, en el Campeonato Italiano", añadieron desde el citado medio.

Pese a este plan de dosificación, se proyecta que el seleccionado nacional sume sus primeros minutos con la camiseta de Inter antes del reinicio del torneo local, apuntando al partido de preparación de este viernes frente a Caxias.