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Trump celebra que el aeropuerto de Palm Beach ahora lleva su nombre

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, pasará a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

"Gracias a todos en Palm Beach por su voto y su confianza. Muy pronto será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo", escribió Trump en su red social.

El primer avión en aterrizar en el renombrado aeropuerto fue el Trump Force One a las 05:01 horas (09:01 GMT) con uno de los hijos del presidente a bordo, Eric Trump, quien agradeció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por avalar el cambio de nombre en marzo pasado.

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