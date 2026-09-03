Maripán sufrió con Inter de Porto Alegre ante Gremio y quedó eliminado en la Copa de Brasil

Inter de Porto Alegre, con el chileno Guillermo Maripán titular, perdió por 3-1 el clásico gaúcho ante Gremio y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Tras el empate sin goles en la ida, el Colorado tenía la dura tarea de buscar un resultado positivo en el Arena de Gremio, pero sucumbió ante el poderío del Tricolor Gaúcho.

Carlos Vinicius abrió la cuenta en el 14' y después repitió en el minuto 22, en un contragolpe donde Maripán hizo una barrida innecesaria en mitad de cancha, desordenando la línea defensiva de su equipo.

En el complemento, Filip Krovinovic anotó el tercero, tras una gran jugada colectiva, para la tranquilidad de los locales (68').

Inter descontó en el 79' con un cabezazo de Vitinho, pero quedó sin tiempo para lograr la hazaña en la cancha rival.

En semifinales, Gremio enfrentará a Atlético Mineiro, que eliminó a Cruzeiro en el clásico de Belo Horizonte.

Inter, por su lado, tendrá su próximo desafío el domingo, a las 16:00 horas (19:00 GMT) ante Santos en Beira Río, en la dura pelea por la permanencia en el Brasileirao.