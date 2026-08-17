Neymar arremetió con furia tras desaire de Thiago Mendes: "Para mí es un don nadie"

"Para ser honesto, no me importa mucho ese tipo. Para mí es un don nadie". Con esa crudeza reaccionó Neymar tras la contundente victoria de Santos por 3-0 frente a Vasco da Gama, apuntando directamente contra el capitán rival, Thiago Mendes, quien protagonizó un tenso momento al negarle el saludo en la previa del compromiso.

El "10" del Peixe profundizó en su molestia tras el pitazo final y recordó el violento historial que arrastran ambos futbolistas: "En 2020 me rompió el tobillo, lo cual creo que hizo a propósito, y en el último partido no se la dejé pasar. Hoy él se negó a darme la mano, lo cual veo como muy irrespetuoso".

Sin embargo, el astro brasileño cerró el tema con una dura burla hacia su compatriota: "Lo más importante es que aun así les ganamos y él puede seguir llorando. Todos conocen a Neymar, pero hasta hoy nadie ni siquiera sabía el nombre de Thiago Mendes", expresó.

El conflicto se desató durante el protocolo previo al encuentro. Al momento de realizar el tradicional sorteo e intercambio de banderines, Mendes se retiró inmediatamente sin estrechar la mano de 'Ney'. La escena se repitió segundos más tarde en la hilera de saludos entre ambos planteles, donde el volante de Vasco ignoró deliberadamente la mano extendida del atacante.

Este cruce revivió un episodio ocurrido en diciembre de 2020, cuando Neymar defendía la camiseta del París Saint-Germain y Mendes jugaba en el Olympique de Lyon. En aquel duelo por la liga francesa, una violenta entrada del mediocampista terminó con el astro saliendo de la cancha en camilla, con graves muestras de dolor y una severa lesión de tobillo que lo marginó de las canchas por semanas.