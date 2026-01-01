Neymar renovó su contrato con Santos hasta diciembre de 2026

La novela llegó a su fin y los hinchas de Santos pueden respirar tranquilos. Neymar, el máximo goleador histórico de la selección de Brasil, confirmó su renovación con el club que lo vio nacer, hasta diciembre de 2026. El anuncio se concretó justo cuando expiraba el vínculo que marcó su regreso al fútbol sudamericano en enero del año pasado.

El exjugador de FC Barcelona y PSG, de 33 años, comunicó la decisión a través de un emotivo video en redes sociales. Actualmente, el atacante se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una nueva cirugía en el menisco de la rodilla izquierda este mes, situación física que no impidió que la directiva apostara por su talento por una temporada más.

El gran objetivo del "10" es claro: Alcanzar la nómina para la Copa del Mundo de 2026. Para ello deberá convencer a Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, quien hasta el momento no lo nominó y estableció como requisito intransable que los jugadores estén en el cien por ciento de sus condiciones físicas.

"Tomé una decisión y escuché a mi corazón. Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Aquí fui un niño que se convirtió en un hombre y soy amado de verdad. Aquí puedo ser yo mismo, feliz de verdad", expresó el futbolista.

Desde su retorno a Brasil tras su paso por Al-Hilal, Neymar disputó 28 partidos, anotó 11 goles y entregó 4 asistencias. Pese a los problemas físicos, su aporte fue determinante en las últimas jornadas del Brasileirao para evitar que el equipo cayera a la segunda división.

Ahora, el elenco del estado de Sao Paulo espera contar con su estrella lo antes posible para afrontar un calendario exigente que incluye el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil, el Campeonato Paulista y la Copa Sudamericana.