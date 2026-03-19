"No ha sido fácil": El emocionante desahogo de Iván Román tras anotar su primer gol en Brasil

Una noche de emociones profundas vivió el defensor chileno Iván Román en el Brasileirao al anotar el único gol con que Atlético Mineiro venció por 1-0 a Sao Paulo en lo que significa su primera celebración en la liga más importante de Sudamérica.

Tras ello, el seleccionado nacional conversó con la transmisión oficial para enviar un mensaje directo a sus seres queridos, revelando el costo personal de su carrera en el extranjero.

"Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mí", expresó el zaguero al canal Premiere con la voz entrecortada.

Román, que llegó al "Galo" a mediados del año pasado, profundizó en su lucha por ganarse un puesto en el esquema de Gabriel Milito, destacando la paciencia como una de sus mayores virtudes en este tiempo de escasas oportunidades.

"Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol", añadió el formado en Palestino.

El reconocimiento de la prensa

Las sentidas palabras del chileno tuvieron eco inmediato en la prensa brasileña, que además de destacar su humanidad, aplaudió su madurez en cancha. Globoesporte calificó su actuación como una de las mejores desde su llegada, señalando que "el goleador fue recompensado por su buen desempeño".

El medio añadió que el nacional se mostró "sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques".