Otro hito para Pulgar: Flamengo lidera el ranking de Brasil por sexto año consecutivo

El presente de Erick Pulgar en Brasil es inmejorable. Su equipo, Flamengo, ratificó su estatus como la mayor potencia del fútbol de ese país al liderar, por sexto año consecutivo, la clasificación nacional de clubes que elabora anualmente la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El volante de la selección chilena fue pieza clave en una campaña histórica bajo el mando de Filipe Luís. El conjunto de Río de Janeiro cerró el 2025 levantando los trofeos del Brasileirao y la Copa Libertadores, logros que le permitieron mantenerse inamovible en el primer lugar del escalafón, el cual mide el rendimiento de los últimos cinco años.

Los escoltas del gigante carioca

En el listado, el equipo del antofagastino superó a Corinthians, que escaló a la segunda posición tras ganar la Copa do Brasil recientemente. El podio lo cerró Palmeiras, seguido por Atlético Mineiro, de Iván Román, y Sao Paulo, de Gonzalo Tapia.

Con este reconocimiento estadístico, Pulgar cierra una temporada donde se consolidó como uno de los mediocampistas más importantes del continente, siendo parte fundamental de la columna vertebral del mejor equipo de Brasil en la actualidad.