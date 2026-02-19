Philippe Coutinho rescindió con Vasco da Gama por cansancio mental

El futbolista brasileño Philippe Coutinho pidió la rescisión de su contrato con Vasco da Gama por sentirse "muy cansado mentalmente".

El volante de 33 años señaló en un comunicado que fue una de las "elecciones más importantes" de su vida el volver a vestir la camiseta del club carioca, en cuyas categorías inferiores se formó y al que regresó en 2024 tras pasar por equipos como Liverpool y Barcelona.

Sin embargo, Coutinho, quien fue blanco de críticas por parte de los hinchas por su desempeño y fue abucheado en el último partido, dijo que "es el momento de dar un paso atrás" y "cerrar" su ciclo en Vasco.

"Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil", afirmó.

Coutinho tenía contrato con el "Gigante de Colina" hasta junio de este año y, según el portal de deportes G1, ya tenía conversaciones para renovarlo, por lo que el pedido de rescisión sorprendió a la dirigencia del club.