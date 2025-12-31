Sao Paulo adquirió oficialmente el pase de Gonzalo Tapia

Se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Gonzalo Tapia de cara a la temporada 2026, ya que Sao Paulo adquirió oficialmente el pase que pertenecía a River Plate y el chileno firmó hasta 2029.

El atacante nacional se encontraba a préstamo desde River Plate, hasta junio de 2026, pero el cuadro paulista anunció que compró el pase del criollo, tras una temporada en la que anotó 5 goles en 28 duelo.

"Tapia, 2029", escribió el conjunto brasileño en redes sociales, aunque no se divulgaron montos de la operación realizada.

En tanto, GloboEsporte publicó: "Tapia firmará hasta el 31 de diciembre de 2029 y Sao Paulo pasará a controlar el 60 por ciento de los derechos económicos del jugador".

Además, añadió que "el contrato prevé una opción de compra de un 20 por ciento adicional de los derechos hasta el 30 de junio de 2027, si el Sao Paulo considera que es una buena inversión".