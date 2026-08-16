Sao Paulo inició contactos para intentar fichar a Jamie Vardy

El club brasileño Sao Paulo inició conversaciones para evaluar la posible contratación de Jamie Vardy, histórico delantero inglés de 39 años que actualmente se encuentra libre en el mercado.

Los contactos se encuentran en una etapa inicial y cuentan con la participación de Rafinha, exjugador del cuadro paulista, y representantes del atacante, quienes mantienen conversaciones desde hace más de un mes, según informó ESPN Brasil.

La dirigencia de Sao Paulo considera a Vardy una oportunidad de mercado, principalmente porque su incorporación no requiere el pago de una transferencia. El club analiza las condiciones económicas de una eventual operación y también considera la edad del futbolista como uno de los factores a evaluar.

Jamie Vardy quedó libre tras su paso por Cremonese

Vardy disputó la última temporada con Cremonese, club al que llegó en septiembre de 2025 después de poner fin a su histórica etapa en Leicester City. Su contrato con el conjunto italiano se extendía hasta junio de 2026 y el delantero quedó posteriormente libre.

El atacante construyó prácticamente toda su carrera en Leicester, donde permaneció durante 13 temporadas y alcanzó su mayor logro con la conquista de la Premier League 2015-2016, uno de los títulos más sorpresivos en la historia del fútbol inglés.

Vardy cerró su etapa en Leicester con 200 goles en 500 partidos oficiales y también conquistó la FA Cup, además de convertirse durante varios años en uno de los principales referentes del club.

São Paulo ha priorizado durante este mercado operaciones de bajo costo y futbolistas que puedan incorporarse sin pago de transferencia, escenario en el que apareció el nombre del experimentado delantero inglés.