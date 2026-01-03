Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Se junta con Neymar: Santos anunció el retorno de Gabigol como flamante refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero brasileño volvió al "Peixe" tras ocho años.

Santos anunció este sábado el regreso de Gabriel Barbosa como refuerzo para la temporada 2026, tras ocho años de ausencia en el club; en condición de préstamo por un año desde Cruzeiro.

"Un chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y un jugador implacable. ¡Gabriel Barbosa ha vuelto a Santos FC! El delantero firmó un contrato de préstamo con Cruzeiro hasta finales de año", asi lo anunciaron a través de sus redes sociales.

Con la camiseta del "Peixe", disputó 210 partidos, en los que marcó 84 goles y repartió 13 asistencias. Conquistó el Campeonato Paulista en dos ocasiones (2015 y 2016) y se consagró máximo goleador del Brasileirão en 2018, con 18 tantos.

"Gabigol" viene de disputar 49 encuentros con la camiseta de Cruzeiro durante la temporada 2025, en los que anotó 13 goles.

