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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] ¿El peor de la historia? El horrible córner en el fútbol de Brasil que se hizo viral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Elkin Muñoz fue motivo de burlas por su "chascarro".

[VIDEO] ¿El peor de la historia? El horrible córner en el fútbol de Brasil que se hizo viral
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Elkin Muñoz, volante ecuatoriano de Juventus Sao Paulo, fue objeto de burlas en redes sociales tras viralizarse un insólito tiro de esquina ejecutado por el jugador durante un partido de la Copa Paulista.

Al lanzar el balón, Muñoz lo golpeó con ambos pies, desviando el esférico muy lejos de los límites de la cancha, lo cual provocó risas en el equipo encargado de relatar el encuentro.

Finalmente, Juventus Sao Paulo cayó por 1-0 ante Paulista, situándose segundo en el Grupo 3 con siete puntos, clasificando de momento a los octavos de final del certamen.

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