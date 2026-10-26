[VIDEO] Fútbol y política: La ácida broma de Lula a su amado Corinthians y a Bolsonaro

Fiel a su estilo distendido y apasionado por el fútbol, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dejó una de las frases más comentadas tras imponerse en el balotaje a Flávio Bolsonaro que le aseguró su reelección por los próximos cuatro años al mezclar la contingencia política con el momento deportivo del club de sus amores: Corinthians.

Pese a ser un reconocido y ferviente seguidor del "Timao", el mandatario no dudó en ironizar con la reciente derrota de su archirrival en las urnas recurriendo a una ácida comparación futbolera.

"Corinthians solo sabe perder, se parece a Bolsonaro", disparó Lula entre risas durante las celebraciones, desatando la euforia de sus partidarios y sacando ronchas inmediatas tanto en la oposición como en los hinchas del cuadro paulista.

La humorada del jefe de Estado se dio en el marco de una inédita remontada electoral, donde logró revertir el resultado de la primera vuelta para terminar venciendo en el balotaje a Flávio Bolsonaro con el 51,74% de los sufragios, extendiendo su mandato en el gigante sudamericano hasta 2030.

Y coincide con el estado actual del gigante paulista, ubicado hoy en la 17ª posición, en zona de descenso.